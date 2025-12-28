デビュー４５周年を迎えた歌手の松田聖子が、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）に特別企画で出場することが２８日、同局から発表された。５年ぶり２５回目の出場で、１９８０年の初出場時に歌った「青い珊瑚礁」を披露する。紅組はＭＩＳＩＡ、白組はＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが最終歌唱者を務めるが、聖子は紅組、白組の対戦後に、最終歌唱者、“究極の大トリ”としてＮＨＫホールから紅白を締めく