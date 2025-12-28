¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¤ÎÇÏ¾ìÍµÇ·¤¬¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö75±ß¤Ç¤³¤Î¿©´¶¤ÏÈ¿Â§µé¡ª¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Çºî¤ë¼ºÇÔÃÎ¤é¤º¤Î¡Ö¥×¥ë¥ó¥×¥ë¥óÃãÏÒ¾ø¤·¡×¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÈ¿Â§µé¤Î¿©´¶¡ª75±ß¤Ç¤Ç¤­¤ë¡Ö¥×¥ë¥ó¥×¥ë¥óÃãÏÒ¾ø¤·¡×³µÍ×Íó¤Ç¤Ï¡Öº£²ó¤Ï°ì¿ÍÁ°Ìó75±ß¡ª¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾ø¤»¤Á¤ã¤¦¡ÖÃãÏÒ¾ø¤·¡×¤Ç¤¹¡£¼ê´Ö¤Ê¹©Äø¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¼ºÇÔÃÎ¤é¤º¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×