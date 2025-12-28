来年１月にサウジアラビアで開催されるU-23アジアカップを視野に入れ、『IBARAKI Next Generation Cup2025』に参戦していたU-22日本代表。12月27日にはU-21 ALL IBARAKIとの決勝に挑み、６−１と大勝。確実にチーム状態を引き上げ、中東の地へ赴くことになった。この試合で会場のケーズデンキスタジアム水戸が一番盛り上がったのが85分。背番号８をつける齋藤俊輔が登場した瞬間だった。今季の水戸ホーリーホックのクラブ史上