¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢À±ÆàÈþ¼Ó´õ¤Ç¤¹¡££Ð£Ç?¡ÖÂè£±£´²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬³«Ëë¡ªÉñÂæ¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹È¯¾Í¤ÎÃÏ¡¦ÂçÂ¼¤Ç¤¹¡ª£²£°£²£µÇ¯¤Î¥Ù¥¹¥È£±£²¤ò¸«¤ÆºÇ½é¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢¥ä¥ó¥°¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÌö¿Ê¡£º£²ó¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÉáÃÊ¤Î½÷»ÒÀï¤Ç¤â¥Ò¥·¥Ò¥·¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££µ£°£°£°ÈÖÂæ¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÍ¥½Ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼Â¿¹ÈþÍ´Áª¼ê¤È¹âÆ´»Íµ¨Áª¼ê¤Î£²Áª¼ê¡£ÆÃ¤Ë¹âÆ´Áª¼ê¤Ï£µ£°£°£°ÈÖÂæ