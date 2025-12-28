ダブルスとシングルスで勝利卓球女子の2021年東京五輪団体銀メダリスト、平野美宇が中国スーパーリーグ（SL）で活躍している。深セン大学の一員として26日の最終ステージ準決勝に出場。ダブルスとシングルスで勝利し、チームの決勝進出に貢献すると、中国メディアからも賛辞が送られた。深セン大学は世界ランク1位の孫穎莎が、上海龍騰との準決勝を欠場。大エースを欠いての試合となったが、平野が活躍した。第1試合のダブル