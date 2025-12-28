今年10月、神戸市垂水区のジェームス山に、不要品を直接持ち込めるリユース拠点が開設されました。この施設「ジモティースポット神戸ジェームス山店」は、神戸市がリユースの推進を目的に、地域情報サイト「ジモティー」を手掛ける株式会社ジモティーと締結している連携協定に基づいて整備されたものです。ジモティースポットは全国でおよそ30か所設けられていますが、兵庫県内での開設は今回が初めてとのことです。今年10月、