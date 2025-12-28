¿·Ç¯¤ò¤´¤ß¤Î¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤¤Þ¤Á¤Ç·Þ¤¨¤è¤¦¤È¡¢¿À¸Í»Ô¤ÏÇ¯Ëö¤Î12·î29Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢¤´¤ß¤ÎÆÃÊÌ¼ý½¸¤ò¹Ô¤¦¡£¿À¸Í»ÔÌò½ê29Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¡¢·îÍË¡¦ÌÚÍËÃÏ¶è¤ÎÇ³¤¨¤ë¤´¤ß¤ÈÍÆ´ïÊñÁõ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Âè1¡¦Âè3ÌÚÍË¤ª¤è¤ÓÆ±¶âÍËÃÏ¶è¤ÎÇ³¤¨¤Ê¤¤¤´¤ß¡¢¥«¥»¥Ã¥È¥Ü¥ó¥Ù¡¦¥¹¥×¥ì¡¼´Ì¤Î¼ý½¸¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¡¢»ÔÆâÁ´°è¤Ç´Ì¡¦¤Ó¤ó¡¦¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÐÍË¡¦¿åÍË¡¦¶âÍËÃÏ¶è¤ÎÍÆ´ïÊñÁõ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤â²ó