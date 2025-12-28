日本テレビの忽滑谷（ぬかりや）こころアナウンサー(27)が25日、自身のSNSを更新し、挙式したことを報告した。 【写真】デコルテも輝いてる！お幸せに～ 「2025，a year of love and new beginnings♡.」と切り出し、オフショルだーのウエディングドレス姿の画像や天井の高い本格的な教会の画像を掲載。「今年、結婚式をあげました」と明かした。「朝から晩まで大好きな家族や友人、仲間に囲まれてこ