第１０４回全国高校サッカー選手権は２８日、開幕する。同日は開幕戦１試合のみが行われ、早実（東京B）と徳島市立（徳島）が国立競技場で対戦する。大会は首都圏９会場で全４７試合が実施され、４８チームの頂点を決める決勝は来年１月１２日に行われる。＊＊＊悲願の全国初勝利をつかむ。２大会ぶり２度目の出場となった早実は開幕戦で徳島市立と対戦。２０００年からチームを指揮する森泉武信監督は２７日までにス