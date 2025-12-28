パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が27日までにインスタグラムを更新。2025年度補正予算について私見をつづった。鎧塚氏は「補正予算が成立致しました」と切り出し「2025年度補正予算の規模は約18.3兆円。当初予算と合わせた一般会計の歳出総額は約133兆5,012億円。今年の日本の税収は約80.7兆円。一方、今年の国債の発行額は約40.3兆円。累計の国債発行残高は約1,200兆円前後と推定されています」と説明した。続けて「国債の国内保有