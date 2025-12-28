有馬記念に「ザ・ロイヤルファミリー」の原作者で作家の早見和真氏がエッセー「また満員の競馬場で」を寄稿。坂井瑠星騎手＆矢作芳人調教師のコンビで挑むシンエンペラーに期待を寄せた。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊まずは日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』をご覧いただいた皆さま、三ヶ月間、本当にありがとうございました。原作の小説を書いた者として、ドラマスタッフの一人として心より御礼申し上げます。『ザ・ロイヤルフ