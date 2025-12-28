宝塚歌劇雪組のミュージカル・ロマン「ボー・ブランメル〜美しすぎた男〜」、プレジャー・ステージ「Ｐｒａｙｅｒ〜祈り〜」が、東京宝塚劇場で１月１０日に開幕する（２月２２日まで）。芝居は階級社会の続く１８世紀末の英国が舞台。“ダンディズムの祖”といわれるボー・ブランメル（朝美絢）が、美貌（びぼう）とファッション・センスで階級社会を駆け上がる栄光と挫折を描く。美しすぎた男を演じる朝美は「本当にプレッ