テレビ東京の竹〓由佳アナウンサー（33）が27日、インスタグラムを更新。2級ファイナンシャル・プランニング技能士試験に合格したことを報告した。竹〓アナは「11月に受験した2級ファイナンシャル・プランニング技能士、合格していました!年内に合格を目指していたので嬉しいです」と報告。合格証書を手にした近影を投稿した。続けて「自信を持って経済ニュースを伝えられるように今後も勉強頑張ります!」と意気込んだ。この投稿に