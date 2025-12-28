½÷Í¥À¥¸ÍÄ«¹á¡Ê49¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£À¥¸Í¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Ã!ËÁ¸±¤·¤Æ¤ß¤¿¾Ð¥Á¥é¥Ã¤È¤À¤±¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Õ¡¼¥É¤òÈï¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¡£ÌÀ¤ë¤¤¶âÈ±¤È¤Ê¤Ã¤¿·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÄ«¹á¤µ¤ó¥Ö¥ê¡¼¥Á¤Ç¤¹¤«!?¾Ð´éÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¼ã¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥­¥é¥­¥é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£