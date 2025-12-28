SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が28日、自身のインスタグラムを更新。台湾プロバスケチームのチア姿を披露した。三上は今年11月、台湾プロバスケットボールリーグのフォルモサ・ドリーマーズのチアリーダー「フォルモサ・セクシー」へ加入したことが発表されていた。昨季は1試合限定で出演していたが、今季は正式加入となるという。「チアのリハからの初めて台湾の一蘭行った日たくさん動いたけど、プラマイ