女優の冴木柚葉（26）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。「2025年ラストグラビアです」と週刊プレイボーイのカットを公開。黒と白のボーダー柄ビキニに加え、黒のビキニ水着姿でソファに腰かけ体をグッと曲げたショットはウエストの細さが強調された1枚だ。また、光が差し込む洗面所での薄紫色ランジェリー姿も披露。胸の谷間には、ホクロもチラリ。「本誌、デジタル写真集、どちらも是非ゲ