¡Ö¶õÊìÆ±»Î¤Ï¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¡×ÆüËÜ¼þÊÕ¤Ç¤ÎÂç¹ñ¡¦ÊÆÃæ¤Î¿´ÍýÀïÆüËÜ¼þÊÕ¤Ç¤ÎÃæ¹ñ·³¤ÎÆ°¤­¤¬³èÈ¯²½¤·¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤¬ÆüËÜ¶á³¤¤ò¹Ò¹Ô¤¹¤ë¡£¡ÖÎËÇ«¡×¤Ï´ÏºÜÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¤ÎÎ¥ÃåÎ¦·±Îý¤òÉÑÈË¤Ë¹Ô¤¤¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤¬·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¶ÛÇ÷¤¹¤ë¾ðÀª¤ÎÃæ¡¢¤¢¤ë´´Éô¼«±Ò´±¤¬µ­¼Ô¤Ë¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡£¡Ö¶õÊìÆ±»Î¤Ï¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¡×Èà¤Ï¡¢¤½¤Î¼ñ»Ý¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¶õÊì¤È¶õÊì¤Ï°ìÄê¤Îµ÷Î¥Î¥¤ì¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È´í¸±¤À¡£¤À¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ¹Ô