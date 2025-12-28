27日(現地時間)、リヴァプールはプレミアリーグ第18節でウォルバーハンプトンと対戦し、2-1で勝利した。この試合に先発出場したリヴァプールのフロリアン・ヴィルツは、42分にプレミアリーグでの初ゴールを記録した。待ちに待ったゴールだった。リヴァプールの1点リードで迎えた42分、左サイドをドリブルで突破したヒューゴエキティケからのパスをゴール前で受けたヴィルツは、相手ゴールキーパーの位置を冷静に見極めてゴール右隅