石川県穴水町下唐川地区で2年ぶりに行われた「からこ磐持大会」。子どもから大人までが米俵を担ぎ上げる力自慢の伝統行事が、2025年10月に復活を遂げました。「例年より大人の参加者が多く、お客さんも満足して『わー』とか声が出ていたので、すごく良かったと思います」と語るのは、下唐川地区の区長を務める加代等(かだい・ひとし)さんです。震災が残した爪痕石川県穴水町の山あいに位置する下唐川地区は、人口およそ70人が暮ら