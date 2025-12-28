2025Ç¯12·î27Æü¡¢»¥ËÚ¡¦Ãæ±û·Ù»¡½ð¤Ï¡¢»¥ËÚ»ÔË­Ê¿¶è¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¡Ê61¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï27Æü¸á¸å10»þÈ¾¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤ÎÂçÄÌ±Ø¤Î¥Ûー¥à¤Ç¡¢»¥ËÚ»Ô¤Ë½»¤à20Âå¤Î½÷À­¤Î´é¤ò²¥¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À­¤¬É×¤È°ì½ï¤Ë¥Ûー¥à¤Ë¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤ÃË¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÅö»þ¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÍÁ³·ã¹â¤·¤Æ½÷À­¤Î´é¤ò1È¯²¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï¶á¤¯¤Ë