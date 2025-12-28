¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢¤Ï27Æü¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËËÌÃæÊÆ3¥«¹ñÂç²ñ¤ÇÆüËÜ¤ÈÆ±ÁÈ¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ï¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°CÁÈ¤Ç¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ë2¡½3¤ÇÇÔ¤ì¡¢1¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï2Ï¢¾¡¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£