»³·Á¸©¤¬¤Þ¤È¤á¤¿ºÇ¿·¤Î¿Í¸ýÆ°·×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Î¿ä·×¿Í¸ý¤Ï99Ëü2000¿ÍÍ¾¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢Á°¤Î·î¤ËÈæ¤Ù¤Æ1100¿Í°Ê¾å¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ç¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»³·Á¸©¿Í¸ý 99Ëü¿ÍÂæÁ°È¾¤Ë¡ÄÁ´35»ÔÄ®Â¼¤Ç¸º¾¯ »³·Á¸©¤¬È¯É½¤·¤¿ÎáÏÂ7Ç¯12·î1Æü¸½ºß¤Î¿ä·×¿Í¸ý¤Ï¡¢Á°¤Î·î¤è¤ê1113¿Í¾¯¤Ê¤¤¡¢99Ëü2406¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¸º¾¯¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢»àË´¿ô¤«¤é½ÐÀ¸¿ô¤ò°ú¤¤¤¿¡Ö¼«Á³Æ°ÂÖ¡×¤Ï1028¿Í¤Î¸º¾¯