À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¿Þ¡¹¤·¤¯¤ÆÈó¾ï¼±¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤·¤Ã¤Ý¤¬¤Ä¤«¤á¤º¡Éµã¤­¿²Æþ¤ê¡É¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£²óÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿Èï³²¼Ô¤Ï¡¢¹ë²÷¤ÊÊýË¡¤ÇÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÈëºö¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¢¡Â¾¿Í¤ÎÃó¼Ö¶è²è¤ËÆ²¡¹¤ÈÄä¤á¤ëÅÛ¡ÖºÇ½é¤Ï¡È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡É¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Â³¤¯¤È¤µ¤¹¤¬¤ËÊ¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÖÄÌ¶Ð¤òÂ³¤±¤Æ¤¤