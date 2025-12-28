2025Ç¯12·î27Æü¸á¸å6»þÁ°¡¢ÆÑ¾®ËÒ»Ô¥¦¥È¥Ê¥¤ËÌ7ÃúÌÜ¤Î2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½»ÂðÆâ¤Ë¤¤¤¿60Âå¤ÎÉã¡¢50Âå¤ÎÊì¡¢20Âå¤ÎÂ©»Ò¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤Î¤¢¤ë¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¾ÃËÉ¼Ö10Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢½Ð²Ð¤«¤é¤ª¤è¤½4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£