モノも、情報も、今ほど豊かでなかった初期の昭和時代。アナログだからこその活気に満ちた光景が日常には広がり、街は時がたつにつれ活気づいていきました。『眠れなくなるほど面白い 図解 昭和の話』（町田忍監修）では、昭和を知る人には懐かしく、知らない世代には驚きの連続となる「昭和の本当の姿」を、庶民文化研究の第一人者の監修で解説しています。今回は本書から一部抜粋し、そのような時代の生活について紹介します。【