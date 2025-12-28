高齢者の一人暮らしにはどんなリスクがあるのか。司法書士の太田垣章子さんは「高齢者になると座っている時間が増え、家の中での行動範囲が狭くなる。自力で断捨離することも難しく、結果としてゴミ屋敷になりやすい」という――。※本稿は、太田垣章子『「最後は誰もがおひとりさま」のリスク33』（ポプラ新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Hanafujikan※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hanafujikan