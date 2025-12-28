2025年に日本国内で放送・配信されたドラマで、評価するべき俳優はだれか。ドラマ偏愛コラムニストの吉田潮さんが作成した「2025年俳優ランキング」を紹介する。第2回は女性部門ベスト5――。（第2回／全3回）写真＝iStock.com／Elena_Ibragimova※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Elena_Ibragimova■大失敗の月9があっても今年の森七菜はよかった超主観＆偏向的「ベスト俳優ランキング2025」、女性編をお送りする。男性編