広島東洋カープで３年間監督を務めた佐々岡真司さんと、各チームでコーチを担ってきた西山秀二さんに新井貴浩監督の采配について、また、今年の広島のドラフト会議を振り返ってもらった。（聞き手・TIMレッド吉田さん） レッド吉田（以下、吉田）佐々岡さんはご自身も監督の経験がありますが、新井貴浩監督の采配はいかがですか？佐々岡真司（以下、佐々岡）新井監督の気持ちもわかります。今は教え方も「上から言うな」と球団から