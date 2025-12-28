12月27日、お笑いコンビ「霜降り明星」粗品の友人『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。12月28日（日）に中山競馬場で行われる有馬記念（G1・芝2500m）の予想を公開した。動画では「来たか有馬記念、さすがにテンション上がりますね〜」と高揚感を見せながら本命馬を発表。本命にはダノンデサイルを指名した。とんでもなく悩んだ末に導き出した結論だという。