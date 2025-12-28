12月27日、金沢競馬場で行われた第2Rで、金沢競馬所属の栗原大河騎手（菅原欣也厩舎）がハクサンアンタレスに騎乗して1着となり、地方競馬通算800勝を達成した。栗原騎手は1998年3月20日生まれ、神奈川県出身。2015年4月4日に金沢競馬で初騎乗し、同年4月12日に初勝利を挙げた。近年の重賞勝利には、ネクストスター金沢（2023年、2024年）、MRO金賞（2024年）、ノトキリシマ賞（2025年）、加賀友禅賞（2025年）などがある。【
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「最低評価ホテル」の宿泊経験
- 2. 母も解けず検索…小6の面積問題
- 3. 「30代って女子?」に柏木が苦笑
- 4. 23区家庭ゴミ有料化 知事が強調
- 5. 井上尚弥 ピカソに判定で完勝
- 6. 宮崎氏 元夫が養育費巡る嘘告白
- 7. 女性向け風俗店 利用者の訴え
- 8. Mステで15年ぶり登場 面影がない
- 9. 佳子さま結婚を躊躇? 2つの理由
- 10. 竹内涼真 まさかの痛風を発症
- 1. 23区家庭ゴミ有料化 知事が強調
- 2. 佳子さま結婚を躊躇? 2つの理由
- 3. 名大病院 複数の医療事故発生も
- 4. 市役所誤る シンママ借金250万に
- 5. 高校生カラオケ 楽曲ランキング
- 6. 「桜花中」新設中学校名に異論
- 7. 盗撮・画像共有 元教師8回目逮捕
- 8. 関越道多重事故 通行止め続く
- 9. 生理用品ついたまま…凄すぎる妻
- 10. 地下格闘技に出場 バレて解雇に
- 1. 母も解けず検索…小6の面積問題
- 2. 女性向け風俗店 利用者の訴え
- 3. 「旦那さん浮気してる」DMで発覚
- 4. 親が元気に→子が破産する末路
- 5. ただならぬ空気 ヤクザの火葬
- 6. 上野公園トイレ改修「不安です」
- 7. 海外ではNG 日本人のマナー違反
- 8. トラブル相次ぐ民泊、各種施設を政府が一元管理へ…外国人経営者の在留資格取り消しなど「厳しく対処」検討
- 9. スマホない時代何して過ごした?
- 10. 農水省「おこめ券」説明会のトンデモ全容 所管外の問い合わせに官僚疲弊、鈴木農相は逃げの一手
- 1. 中国で「無痛登山」が大ブーム
- 2. ロシア軍、キーウに大規模攻撃 3分の1の地域で停電
- 3. 財閥家の娘アイドル 後悔ない
- 4. エレコムのマウス 見た目を確認
- 5. 西アフリカ「非常事態」情勢悪化
- 6. 皮肉も? ノーベル賞選考の背景
- 7. 不用意なAI導入 企業は見誤る
- 8. 3児の母が森に目をやる 恐怖の訳
- 9. 「サンタと妻」スピード違反 米
- 10. 金正恩氏がプーチン氏に祝電
- 1. 年越しそばは贅沢 79歳嘆き
- 2. 生成AIで激変 月商100万円成功も
- 3. 速読は損? 脳神経科学者が解説
- 4. 菓子パン&ジュース 勉強の天敵
- 5. 「生前贈与の失敗パターン」3選
- 6. 貯蓄と退職金で老後生活賄えるか
- 7. PayPayとクレカ どちらがお得?
- 8. TPP 新たな経済威圧への対応は
- 9. 「時間は戻らない」家電の使い道
- 10. 「定年=引退」は古い? 実態は
- 1. PayPay JRAサービスと連携開始
- 2. LINE、「スタンプまとめ2025」を公開 1年間に使ったスタンプを振り返り
- 3. ディズニーが選んだのはGoogleじゃなくてOpenAI。生成AIの熾烈な争い
- 4. 加湿器はやっぱり、ガシガシ使える実力派がいちばん
- 5. 高知県「おきゃく文化」メディア向け体験取材会 / 「ドモホルンリンクル」5年ぶりの大型リニューアル【まとめ記事】
- 6. au iPhone16の価格を値下げ
- 7. サブスク疲れた。平成8年生まれの私はいま「PS2」にハマってます
- 8. iPhone 18にイメージセンサーか
- 9. 「名古屋名物 味噌おでん」を楽しめる、コンフォートホテル名古屋伏見 / 「いきなり！ステーキ第二章開幕発表会」開催【まとめ記事】
- 10. 楽天市場の初売りは1月1日から！ お得な福袋を発売、特設サイト開設中
- 11. 年末年始の寒さを乗り切ろう。家の中でも外でも活躍する防寒アイテム
- 12. OPPO製スマホ投入の狙い、料金据え置きはなぜ？ ソフトバンク5G担当者インタビュー（石野純也）
- 13. マウス（お口）でガジェットを操るマウス。可能性は無限大
- 14. スマホの頭金 景表法違反の恐れ
- 15. 【60代以上必見】LINEで予定を忘れない方法！『リマインくん』の使い方徹底解説
- 16. QR読み取り 瞬時にする裏ワザ
- 17. 「食」を通じた都市と自然の再生から、循環型木造スタジアムまで：『WIRED』日本版がおすすめする「リジェネラティブ」関連記事10選【2025年版】
- 18. 議会ホールが政治に与える影響
- 19. 「16か月の横型手帳」で、仕事と私生活の切り替えがスムーズになる
- 20. 胸アツだった宇宙の事件簿2025
- 1. ぱんちゃん璃奈 契約解除を報告
- 2. 尚弥VSピカソ 採点に疑問の声
- 3. 有馬記念 前日最終オッズを発表
- 4. 尚弥にいちゃもん「逆効果」の声
- 5. 山本由伸 モデルと破局していた?
- 6. 中谷潤人 ジャッジ僅差に物議
- 7. 井上尚弥VSピカソ 海外も騒然
- 8. 広陵高 被害者にいまだ謝罪なし?
- 9. 阿部詩の変ぼう姿にネット騒然
- 10. 置き石マーキング 被害額1350万
- 1. 「30代って女子?」に柏木が苦笑
- 2. 宮崎氏 元夫が養育費巡る嘘告白
- 3. 井上尚弥 ピカソに判定で完勝
- 4. 竹内涼真 まさかの痛風を発症
- 5. Mステで15年ぶり登場 面影がない
- 6. 芦田愛菜が1級合格「え〜っ!」
- 7. M-1Vのたくろう 大企業がCM起用
- 8. 高山一実&ふくらP 離婚を発表
- 9. 浜田の代役を旧ジャニに交渉か
- 10. 「ずとまよ」上海公演の中止発表
- 1. 「ズートピア2」病院で特別上映
- 2. なぜ男性器を笑いものに 怒りも
- 3. 歯の裏に腫瘍? 7歳次男を手術へ
- 4. 日本で「燃え尽きる人」が急増中
- 5. 箸が止まらない 静岡のラーメン
- 6. マリメッコが春前の色彩美を発表
- 7. 3COINSの「お正月グッズ」紹介
- 8. 3COINSの「おしゃれポーチ」紹介
- 9. ハニーズ 軽量コンパクトバッグ
- 10. ZARAのドット柄ジャケットが旬