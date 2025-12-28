12月27日、金沢競馬場で行われた第2Rで、金沢競馬所属の栗原大河騎手（菅原欣也厩舎）がハクサンアンタレスに騎乗して1着となり、地方競馬通算800勝を達成した。栗原騎手は1998年3月20日生まれ、神奈川県出身。2015年4月4日に金沢競馬で初騎乗し、同年4月12日に初勝利を挙げた。近年の重賞勝利には、ネクストスター金沢（2023年、2024年）、MRO金賞（2024年）、ノトキリシマ賞（2025年）、加賀友禅賞（2025年）などがある。【