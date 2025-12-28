気づいたらもう年の瀬。毎年の恒例行事と言っても過言ではない、あわただしい大掃除の時期が来てしまった。大掃除は「楽に、短時間で」をモットーにしている筆者。そんな折、「マジックリン/カビハイター EXPOWER」シリーズがSNSで話題を呼んでいるという情報を耳にした。「これは試さずにはいられない! 」ということで早速「マジックリン EXPOWER コゲ・油汚れ用泡スプレー」(990円)と「強力カビハイター EXPOWER カビ用密着ジェ