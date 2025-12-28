パドレス・ダルビッシュ有投手が２８日、Ｘを更新。日本に帰国していることを伝えていたが、「コンビニで『パパだ！』と子供達が騒いでいたので見ると契約していただいているカゴメのアーモンドブリーズでした」と、写真付きで投稿した。ダルビッシュは「サンディエゴには送っていただいていましたが実際に販売されているのは初めて見ました。子供達が凄く喜んでいて感謝です」と記述。「しっかり購入し朝のスムージーに入れま