スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は、34歳にしてキャリア最大となる650万ドル（約10億円）のFA契約をマリナーズから勝ち取った右打者ロブ・レフスナイダーについて報じている。韓国生まれのレフスナイダーは、2012年にアリゾナ大でカレッジ・ワールドシリーズ制覇に貢献。若い頃は、あらゆる球種に対応し、三振しにくい打撃が持ち味だった。それこそが自分の最大の強みだと信じていた。しかし、メジャーでの最初の8年間