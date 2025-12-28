¶¥ÇÏ³¦¤Î°ìÇ¯¤ÎÁí·è»»¡¢Í­ÇÏµ­Ç°¡£2017Ç¯¡¢¤½¤ÎÀ²¤ì¤ÎÉñÂæ¤òºÇ¸å¤Ë¡¢ºÇ¶¯ÇÏ¡¦¥­¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â°úÂà¤·¤¿¡£ÇÏ¼ç¤ÎËÌÅç»°Ïº¼«¿È¤â¡¢2013Ç¯¤Ë¤ÏNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤òÍ¦Âà¡¢2015Ç¯¤Ë¤ÏºÂÄ¹¸ø±é¤«¤é¤â¿È¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯12·î¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤ÈYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¤ëÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£Åö»þ¤ÎËÌÅç¤¬¸ì¤Ã¤¿¥­¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤È¡¢ÆÈÆÃ¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè1²ó¡§¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2017Ç¯