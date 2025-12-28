年末恒例のお買い物企画として、写真家・ライターの皆さんに、2025年に購入したアイテムを1つだけ紹介していただきました。（編集部） デュアルモニター環境で気づいた解像度統一の快適さ 今年は久しぶりに液晶タブレットを買い替えました。 液晶タブレットというのは液晶画面に直接ペンを当てることでポインタを操作するパソコン用モニターです。筆圧やペンの傾きを検知するため、お絵描きにはほぼ必