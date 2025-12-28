秋田県では12月1日〜2026年2月28日の期間、県内で実施される体験・アクティビティをおトクに楽しめる割引キャンペーン「秋田冬アソビ割」が開催されている。●県内の観光体験施設や「たざわ湖スキー場」などが対象「秋田冬アソビ割」は、秋田県内の観光体験施設やスキー場などを対象に開催されており、体験コンテンツ商品やスキーパック商品が平日なら50％、休日は25％オフになる（最大割引は、体験コンテンツ商品が6000円、ス