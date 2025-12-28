プロ野球・ロッテのサブロー監督が、来季のキャッチャー運用についての考えを明かしました。存在感を見せるキャッチャーが多いロッテ。昨季は佐藤都志也選手がリーグ4位の打率.278をマークし、自身初のベストナインを獲得するなど大躍進を見せました。6年目の今季はさらなる活躍が期待される中、ケガなどで度々戦線を離脱。代わって躍動を見せたのは、高卒2年目の寺地隆成選手でした。今季は116試合の出場で5本塁打含む打率.256を