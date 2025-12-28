岩手、宮城両県の沿岸部での朗読ツアーを企画した（左から）四倉由公彦さん、阿部拓郎さん、芝原弘さん来年3月で東日本大震災から15年となるのを前に、宮城県石巻市を拠点に舞台活動をする「石巻劇場芸術協会」が、震災の津波で大きな被害を受けた岩手、宮城両県の沿岸部で朗読ツアーを開いている。テーマは「生と死と命」で、地元出身の俳優らも参加。同協会の阿部拓郎副代表（38）は「心の復興に区切りはない。『傷を抱えたま