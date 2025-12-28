Ì¤Íè¤òÂó¤¯¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ÎÃÂÀ¸¡£¤½¤Î¸º¾¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤³¤Î1Ç¯¤Ç90Ëü¿Í¸º ¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¡È¿Í¸ý¸º¾¯¡É ¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¡© ÀìÌç²ÈŽ¢¹ñ¤ä¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¸Ä¿Í¤ÎÍýÁÛ»Ò¤É¤â¿ô¡É¤ò»º¤á¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±çŽ£ ¡Ê¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤³¤È¤·10·î¡Ë¡ÖÆüËÜ¤ÎºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ËÎ©¤Á¡¢»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤ÆÀ¯ºö¤ò´Þ¤à¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡× ¹â»ÔÁíÍý¤â½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¡¢¹ñ¤Î¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤È°ÌÃÖ¤Å¤±