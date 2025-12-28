テレ東のドラマ『聖ラブサバイバーズ』(2026年1月7日スタート 毎週水曜24:30〜25:00)の記者会見が27日、都内で行われ、石井杏奈、上田竜也、佐津川愛美、山谷花純、ひうらさとる氏が登壇した。石井杏奈○『聖ラブサバイバーズ』で主演を務める石井杏奈の思い――主人公・相澤ハル役を演じた石井杏奈さんから一言お願いします。石井:この作品は私にとって、すごく挑戦的な役柄でした。この挑戦が多くの人の勇気になったり、悩みを抱