この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「転職したばかりでも住宅ローンの申込はできる?」です。画像はイメージ○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「転職したばかりでも住宅ローンの申込はできる?」20代後半の会社員です。最近転職したばかりなのですが、住宅ローンの申し込みはできますか?○日本住宅ローン株式会社の回答金融機関によって条件は異な