クックパッドはこのほど、「食トレンド大賞2025・食トレンド予測2026」発表会において、クックパッド食トレンド大賞2025「今年の顔」を発表・表彰した。クックパッド食トレンド大賞「今年の顔」表彰式○「今年の顔」を新設、4名が受賞同社が毎年開催する食トレンド大賞・食トレンド予測は、家庭料理の楽しさや食の多様性を広く世の中に広めるために開催するもので、レシピサービス「クックパッド」の検索キーワードやアクセス動向