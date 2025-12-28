¿Í¤Ï¤È¤­¤Ë¡¢Â¾¿Í¤È¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¤ÆÍ¥±Û´¶¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¼«Ê¬¤Î¸È¤¬¤½¤Î¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÀµÄ¾¾¯¤·Ìñ²ð¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Í§¿Í¤ÎA»Ò¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡¢A»Ò¤µ¤ó¤È¤½¤Î¼Â²È¤ò¸«²¼¤¹µÁÊì¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¤ªÇ¯¶Ì¤Î¶â³Û¤ò¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤ëµÁÊì