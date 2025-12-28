◆プロボクシング「ＴＨＥＲＩＮＧＶ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇４団体統一王者・井上尚弥（判定）アラン・ピカソ●（２７日、サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、無敗の挑戦者アラン・ピカソ（メキシコ）を３―０の大差判定で下