ニュース番組『ABEMA Morning』で放送されている動物コーナー「にゃんですか？」。その中で、上宮菜々子アナウンサーが、2025年の1番人気エピソードと“動物別”登場回数ランキングを紹介した。【映像】11匹の柴犬と1匹の猫がお花見している様子（実際の映像）1番人気エピソードは、4月15日に放送された「11匹の柴犬と1匹の猫で花見」だ。上宮アナウンサーは、「担当日に読ませていただいたが、可愛らしくて、よく覚えている。