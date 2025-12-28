ºÇ¤â»Ù¤¨¤¬É¬Í×¤Ê»þ´ü¤ËÆÍ¤­Êü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢»ºÁ°»º¸å¤ÎºÊ¤¬Êú¤¨¤ëº¬¿¼¤¤¡Öº¨¤ß¡×¤Î¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û9ºÐÇ¯²¼É×¤Î´é¡õÇ¥¿±Ãæ¤Î¾×·â¤Î»ÅÂÇ¤Á12·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡ÙÇ¯ËöÆÃÈÖ¤Ç¤Ï¡¢£Í£Ã¤ÎÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢¶áÆ£Àé¿Ò¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢¥²¥¹¥È¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¤¬½Ð±é¡£²È»ö¡¦°é»ù¤ò°ìÀÚ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡ÖÂÄÍî¥Ñ¥Ñ¡×¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò¤Î¤¾¤­¸«¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ëÊì¿Æ¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤¢¤Þ¤ê¤Ë²á¹ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£