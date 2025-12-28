JR¼¯»ùÅçËÜÀþ¤Î¿·±ØÌ¾¾Î¤Ï¡ÖJR³­ÄÍ±Ø¡×¤ËJR¶å½£¤Ï2025Ç¯12·î25Æü¡¢¼¯»ùÅçËÜÀþ¤Ë¤ÆÀßÃÖ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¿·±Ø¤ÎÌ¾¾Î¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¸¸¤Î±ØÌ¾°Æ¡©¡Û¤³¤ì¤¬¿·±Ø¡ÖJR³­ÄÍ±Ø¡×¤Î´°À®¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡Ê²èÁü¡Ë±ØÌ¾¤Ï¡ÖJR³­ÄÍ±Ø¡×¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢JR¤Î±Ø¤Ç¡ÖJR¡×¤ò´§¤¹¤ë±ØÌ¾¤Ï¡ÖJRÆñÇÈ¡×¤Ê¤É¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Î±Ø¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢½é¤á¤ÆÀ¾ÆüËÜ°Ê³°¤ÎJR¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£¿·±ØÌ¾¤Î·èÄê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ½é¤Ë±ØÌ¾¤Î¸øÊç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1Ëü551·ï¤Î