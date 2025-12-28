2025Ç¯11·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Ë½»¤à70Âå¤Î½÷À­¤¬·Ù»¡´±¤òñÙ¤ëÃË¤ËÂ¥¤µ¤ì¡¢¤ª¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëº¾µ½»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²³Û¤Ï4500Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î70Âå¤Î½÷À­¤Ï¡¢2025Ç¯11·î12Æü¡¢¼«Âð¤Î¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ËÂðÇÛ¶È¼Ô¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³¤ì¤Æ¡¢²ÙÊª¤ÎÈ¯Á÷¸µ¤È¤·¤Æ°­ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¡¤Ë¡¢·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË