元世界３階級制覇王者の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が、スーパーバンタム級転向初戦で辛勝した。無敗のＷＢＣ世界同級１０位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）の手数と接近戦に苦しみ、プレッシャーを受け後退するシーンが目立ちながらも３―０の判定勝ち。本紙評論家の元ＷＢＣ世界バンタム級王者の山中慎介氏は、苦戦の要因を解説した。潤人（中谷）にとっては、勝ったとはいえほろ苦いスーパーバンタム級初戦になった。スター