「夫の遺体はクリスマスに帰ってきた」戦い続けた妻の２０年 2025年11月、鹿児島市で開かれた犯罪被害者支援フォーラムで、殺人事件で夫を失った近藤さえ子さんが、体験を語った。 「私は20年前、夫を殺した加害者がうらやましくて泣きました。なぜ、悪いのは加害者なのに、加害者ばかりが守られるのでしょうか」 当時、東京都中野区議会議員だった近藤さえ子さんの夫（当時40歳）は、2004年11月、勤務先の総合商社から商